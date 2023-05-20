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"En düşük memur maaşı 22 bin TL" /20.05.2023

"En düşük memur maaşı 22 bin TL" /20.05.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"En düşük memur maaşı 22 bin TL" /20.05.2023

A Haber 02:46
02

Sinan Oğan'ın oylarının yönü belli oldu! /19.05.2023

A Haber 00:00
03

CHP'lilerin dinmeyen depremzede nefreti /19.05.2023

A Haber 01:06
04

CHP'liler şimdi de şehitlerimizi hedef aldı /19.05.2023

A Haber 01:38
05

Arka Plan – PKK ve HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu?

A Haber 2:24:26
06

Ersan Şen 7'li koalisyonu yerden yere vurdu /19.05.2023

A Haber 01:20
07

Kılıçdaroğlu'nun PKK-HDP ile ilişkisi /19.05.2023

A Haber 09:31
08

HDP'li Mithat Sancar'dan Kılıçdaroğlu'na destek /18.05.2023

A Haber 00:19
09

"Öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek" /18.05.2023

A Haber 29:29
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