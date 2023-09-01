Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykozda düzenlenen 2023-2024 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programına katıldı. Başkan Erdoğan, Deprem bölgesinde yaşayan ve gelir kaybı yaşayan balıkçılarımıza destek veriyoruz. Yarın itibariyle gemi başına 3 bin 500 yüz ile 60 bin lira arasında desteği depremzede balıkçılarımızın hesaplarına yatırıyoruz. Ayrıca afet bölgesi ilan edilen illerde su ürünleri yetiştiricilerimizin zayi olan balık yumurtaları yavru, porsiyonluk ve anaç balıkları için 2 ay içerisinde destekleme ödemelerini gerçekleştireceğiz dedi.