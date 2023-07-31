Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğluna destek veren ve CHP listelerinden 40a yakın vekil kopararak Türk siyasi tarihinin en büyük tokatçılığını yapan küçük ortaklar yaşanan hezimet sonrası Bay Kemale isyan etti. Akşenerin CHPden seçime girmek için istediğim 15 vekil hayatımın en büyük pişmanlığıdır sözleri sonrası bir çıkış da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlundan geldi. Seçimler öncesi Kılıçdaroğluna övgüler yağdıran ve partisine verdiği 10 milletvekili için Bay Kemale teşekkür eden Davutoğlu En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti. dedi. İşte detaylar...