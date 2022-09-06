Enflasyon rakamları üzerinden piyasayı manipüle eden Enflasyon Araştırma Grubu ENAG, geride kalan gün açıklanan yeni veriler üzerinden de yeni algı operasyonuna girişti. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yıllık yüzde 80.21 olarak açıklanan enflasyonu, yüzde 181 olarak olarak duyuran ENAGa, CHP tarafından fonlanan Halk TVde de tepki gösterildi. Hükümete muhalif çıkışlarıyla tanınan ekonomist Mustafa Sönmez, ENAG’ın enflasyon açıklaması uçuk kaçık, 101 puan fark, yalan olmaz. Hiçbir bilimsel temeli de yok dedi. ENAGın başında söz konusu kanalda da boy gösteren Veysel Ulusoy bulunuyor.