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7/24 Dinle A Haber Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde /06.07.2022
Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde /06.07.2022

Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde /06.07.2022

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde /06.07.2022

A Haber 12:35
02

Mustafa Sarıgül'den muhalefete 'NATO' çağrısı /27.06.2022

A Haber 11:18
03

CHP’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı kim olacak? Masum Türker A Haber’de 3 isim verdi /05.07.2022

A Haber 05:01
04

Vatandaş dolar sattı, şirketler aldı! İşte ortaya çıkan rakamlar / 29.06.22

A Haber 02:38
05

NATO’da yıllar içinde değişen isimler! NATO’da istikrarın ismi: Erdoğan / 30.06.22

A Haber 01:56
06

Ekrem İmamoğlu'nun algısını arşiv çürüttü! AK Parti ziyaret etmedi yalanı bu video ve paylaşımla ifşa oldu /02.07.2022

A Haber 00:37
07

Kundakçının babası A Haber'e konuştu: Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm / 24.06.22

A Haber 02:18
08

Ev sahiplerinden 2 Temmuz oyunu! Ya kiraya vermiyor ya hava parası istiyor / 21.06.22

A Haber 01:39
09

İYİ Parti'den 2023 için gizli plan /06.07.2022

A Haber 05:42
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