İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraşta meydana gelen depremden etkilenen Malatyanın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti. Depremzedelerle konuşması sırasında Akşenerin yanına gelen bir şahıs, Devlet yok, polis yok diye bağırmaya başladı. Bu sözlere Akşenerin çevresindeki diğer depremzedeler, Nasıl yok, manipülasyon yapıyorsun diyerek tepki gösterdi. Devleti kötüleyen şahsın ceketinde İYİ Parti rozetinin olması ise dikkat çekti. Akşener, 2020 yılında da Elazığda benzer bir tiyatroya figüran olmuştu.