Kahramanmaraşta meydana gelen depremler sonrası CHP tarafından fonlanan Halk TVde bir yardım yayını düzenlendi. Yayına Tele 1in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağın çağrılmamasına tepki gösteren CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, Sözüm ona depremzedeleri yuva yapmak sahibi yapmak kaygısıyla birilerinin gösteri yapması için bir zemin hazırlandı ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında Halk TVyi ve sahibi Cafer Mahiroğlunu hedef alan Aysever, Cafer... Kör cahildir bu Halk TVnin sahibi ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere söz konusu medya kuruluşları, Kemalci ve Ekremci olarak bölünmüş ve adaylık tartışmalarını bir hayli tartışmaları alevlendirmişti.