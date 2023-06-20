Duruşu ve vizyonuna dünyanın gıpta ile baktığı Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliği bu kez de Rusya’da büyük yankı buldu. Rus gazeteci ve Tass Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Mihail Gusman, Başkan Erdoğanı anlatan bir belgesel hazırladı. Gusman, Türkiyenin Moskova Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen belgesel gösterimi sonrası A Habere özel açıklamalarda da bulundu. Başkan Erdoğan’dan övgü dolu sözlerle bahseden Gusman, “O dünya çapında emsalsiz bir kişilik. Başkan Erdoğan Rusyada da çok seviliyor.” ifadelerine yer verdi.