Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü /17.04.2022

Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Erdoğan paylaşımında, Bugün Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbasla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrailin saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim. dedi. Başkan Erdoğan, İsrailin Mescid-i Aksaya saldırılarını kınayarak Filistinin her daim yayındayız mesajını verdi.