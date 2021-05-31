Erdoğan, normalleşme takvimim açıkladı /31.05.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kademeli normalleşmeye ilişkin Erdoğan, Aradan geçen iki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir. diye konuştu. Erdoğan, Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. ifadelerine yer verdi. İşte kademeli normalleşme takvimine dair diğer detaylar...