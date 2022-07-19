Erdoğan ve Putin'dan flaş mesajlar /19.07.2022

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirilecek Astana formatında 7. Üçlü Zirveye katılmak üzere İranın başkenti Tahrana geldi. Üçlü zirve öncesi Başkan Erdoğan ile Putin bir araya geldi. Görüşme öncesi Putin ile fotoğraf veren ve konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin çok olumlu bir yaklaşım tarzı sergilediğini belirterek, Buradan alacağımız netice, tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. mesajını verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Başkan Erdoğana Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda problemleri konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti.