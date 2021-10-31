Erdoğan'dan Biden'a PKK-YPG tepkisi /31.10.2021

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalyanın başkenti Romada düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Nuvola Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABDnin terör örgütlerine silah desteğiyle ilgili Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir. dedi. ABD ile F-16 görüşmesi hakkında ise Başkan Erdoğan, Elimizdeki F-16ların modernizasyonu veya yeni F-16lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili Sayın Bidenın olumlu yaklaşımını gördüm. açıklamasını yaptı.