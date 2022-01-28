Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava /28.01.2022

Başkan Erdoğanın avukatı Doç. Dr. Hüseyin AYDIN, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal etmiştir. Söz konusu açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunulduğu gibi adı geçen aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. açıklamasını yaptı.