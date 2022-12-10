Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsundaki Şehit Ömer Halisdemir Salonunda düzenlenen “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” Programında konuştu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna ithal danışmanlar konusunda yüklenirken Kılıçdaroğlu ülke ülke dolaşmak yerine yanına da ithal danışmanlarını alarak Toggun üretim merkezini ziyaret etsin. ifadelerini kullandı. Kızılelmanın bir ay içinde havalanacağını da söyleyen Başkan Erdoğan, muhalefetin IMF planına ilişkin Bu millet ipini IMFnin eline verenlere bu ülkede siyasette yer vermez. dedi. İşte detaylar...