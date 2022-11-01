Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 15 Temmuzdan bu yana 38 bin emniyet mensubunun ihraç edildiğini söylerken teşkilatın FETÖden tamamen temizlendiğini belirtti. Diğer yandan Kılıçdaroğlunun Emniyete attığı uyuşturucu iftirasına da sert tepki gösteren Başkan Erdoğan Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim. Böyle bir teşkilata nasıl olur da Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır Güvenlik güçlerimizi ucuz siyasi oyunlara meze yaptırmayız. ifadelerini kullandı.