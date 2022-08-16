Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şahı resmi törenle karşıladı. Daha sonra Başkan Erdoğan ile Malezya Kralı Şah, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Bu gelişmeler sonrası Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle Başkan Erdoğan, Malezya Kralı Al-Mustafa Billah Şaha Devlet Nişanı verdi. Diğer taraftan Şahın bu ziyareti yaklaşık 30 yıl aradan sonra Malezyadan Türkiyeye devlet başkanı seviyesinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.