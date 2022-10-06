Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pragda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, Aliyev ile yürüdüğü sırada kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Başkan Erdoğanın yanına bir kadın yaklaştı. Erdoğan ve Aliyeve soru yönelten ismin, George Soros tarafından fonlanan kuruluşta çalıştığı söylendi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, Ooo kız ne yaptın sen? Soros zaten hep gazetecileri satın alır. İlham kardeşimden bir şeyler kapıp ona göndereceksin ifadelerini kullandı. Aliyev ise, Sorosa karşı birlik mesajı vererek, Sorosa de ki; biz burada da kardeşiz, her yerde de kardeşiz. Bizim birliğimizi kimse sarsamaz. dedi. Macar Yahudisi Soros, ülkemizdeki Gezi Parkı Provokasyonu da dahil, birçok ülkede darbeleri ve iç isyanları desteklemesiyle tanınıyor.