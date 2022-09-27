Son dakika haberleri | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı programında hitap etti. Mersindeki kalleş terör saldırı ile ilgili PKK ve siyasi kolu HDPye yüklenen Başkan Erdoğan, İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum, parlamentoda olan HDP parti. dedi. Konuşmasında AK Parti kadın kollarına seslenen Başkan Erdoğan, Bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti. Biz kadınlarımızla millete hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar ise maalesef bu batıl dava için insanlarını yok ediyor. Kadınlarını yok ediyor. ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, asgari ücrete zam müjdesi vererek Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. cümlelerine yer verdi.