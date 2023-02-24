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"Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim" /24.02.2023

"Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim" /24.02.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

"Erdoğan'ı görürsem elini öpeceğim" /24.02.2023

A Haber 18:50
02

Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber'e anlattı / 15.02.23

A Haber 01:59
03

Profesör Doktor Süleyman Pampal uyardı: İstanbul depremi bana göre geliyor / 18.02.23

A Haber 06:23
04

85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları / 07.02.23

A Haber 02:52
05

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı /12.02.2023

A Haber 01:17
06

CHP'li Faik Öztrak'tan Akşener'e geri zekalı yanıtı /24.02.2023

A Haber 03:46
07

Bakan Murat Kurum A Haber'e konuştu /24.02.2023

A Haber 14:36
08

Depremzedeler için ikametgah şartı kaldırıldı /24.02.2023

A Haber 47:39
09

Partisini eleştiren CHP'li Arif Aydın'ı susturdular /24.02.2023

A Haber 02:18
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