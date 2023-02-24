Kahramanmaraşta meydana gelen depremlerin en çok vurduğu yer olan Hatayda evleri yıkılan Perktaş ailesi, geçici barınma noktalarının kapısını A Habere açtı. Evlerinin hemen yanında kendi imkanlarıyla bir barınak kuran aile, devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu vurgulayıp Başkan Recep Tayyip Erdoğana teşekkür etti. Aile büyüğü Esma Perktaş, A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğluna yaptığı açıklamada, Her şeyimiz var, her şey yetişti. Devletimiz asker, polisiyle her şeyiyle yardım etti. deyip Başkan Erdoğanı gördüğü yerde elini öpeceğini dile getirdi.