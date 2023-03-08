İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı televizyon programında Kılıçdaroğlunun adaylık sürecine ve Millet İttifakına yönelik açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlunun adaylığını ilan ettiği gecede yüzündeki üzgün ifadeyi değerlendiren Akşener Yüzüme gelen ışık nedeniyle gibi garip bir ifadeyle kendisini savundu. Diğer yandan altılı koalisyonda Erdoğanın adaylığı konuşulmadı açıklamasını yapan Akşenerin yalan söylediği ortaya çıktı. 26 Ocakta Millet İttifakında yapılan toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir ifadelerini kullanılmıştı.