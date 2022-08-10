Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunlarının açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu. Tören dolayısıyla Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konyada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Daha sonra Konya Büyükşehir Stadında düzenlenen ve 56 ülkenin katıldığı İslami Dayanışma Oyunları katılımcıların konuşmaları sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğanın, deklarasyonuyla resmi olarak başladı. Başkan Erdoğan, 5. İslami Dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri, şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun dedi. Seremonide dansçılar 5. İslami Dayanışma Oyunları logosunun koreografisini sergiledi. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021`i simgeliyor. Törende Efes’ten Zeugma’ya, Göbeklitepe’den Ayasofya’ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video da yayınladı. 300 drone ile dikkat çeken ışık gösterisi yapıldı ve anlamlı hikayeler anımsatıldı. Mevlananın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı. “Birlik güçtür!” sloganıyla Mevlana’nın “Ne olursan ol gel” sözleri ile tüm dünyaya çağrı yapıldı.