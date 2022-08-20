A Haber’de 19 Ağustos 2022 Cuma akşamı Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında; “Türkiye, Ukraynada jeopolitik kartını sahaya nasıl sürdü?, Ukrayna’da savaş ne zaman sona erecek?, Türkiye ile Suriye rejimi arasında diyalog nasıl olacak?, Lvivdeki 3lü zirve sonrası Başkan Erdoğan’ın verdiği Mısır ve Suriye mesajları ne anlama geliyor?, Petrolde yeniden hegemonya savaşı mı?, Orta Doğudaki petrol rekabetinde kim hangi rolde?” sorularına yanıt arandı. Programda uzman konuklar Türkiye ve dünya gündemine dair konular ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…