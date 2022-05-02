Eren Bülbül'süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül'den A Haber'e özel açıklamalar /02.05.2022

Trabzonun Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbülün annesi Ayşe Bülbül, Erensiz geçen 9.bayramda A Habere özel açıklamalarda bulundu. Bülbül Diğer evlatlarım geliyor ama Erenim olmadığı için içimde büyük bir burukluk var. Erenin kokusuna hasret kaldım. ifadelerini kullanırken şampiyon olan Trabzonspora da çağrıda bulundu. Ayşe Bülbül Trabzonsporumuz kupayı alınca benim evladıma getirmesini rica ediyorum. dedi. şehit Eren Bülbülün annesi Ayşe Bülbül İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Trabzonsporun şampiyonluğu kutladığı paylaşımda Eren yerine filmde Eren Bülbülü canlandıran oyuncunun fotoğrafını paylaşmasına da tepki gösterdi.