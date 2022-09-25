CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün partililere seslenerek, Gerçekten benimle misiniz diye sordu. Kılıçdaroğlunun çağrısına İYİ Parti kanadının 2023 adayı olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş anında geri dönüş yaparak destek verdi. CHP içerisinde Kılıçdaroğluna karşı aday olmayı düşündükleri için hedef tahtasına konan ikili, son olarak CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdemin hışmına uğradı. İmamoğlu ve Yavaşın CHP liderine destek konusunda çok geç kaldığını ima eden Erdem, Zaten Kılıçdaroğlu ile rakip olamazlar ifadelerini kullandı.