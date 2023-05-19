Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birini yaparken Başkan Erdoğan yüzde 49,5lik oy oranıyla en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlunu geride bıraktı. HDP, PKK ve FETÖnün desteğine rağmen ilk turda başarısız olan Kılıçdaroğlunu CHP kanalı Sözcüde ağır eleştiren Ceza Hukukçusu Ersan Şen bu sefer de yedili koalisyonu hedef aldı. Şen yaptığı açıklamada Aralarında bir ittifak yok ne ittifakı? Birisi almış vekillerle tanıtım yapıyor. Birisi küsmüş gitmiş ne yaptığı belli değil. ifadelerini kullandı. Şen ayrıca CHPnin oy sayımıyla ilgili yaptığı iftiralara ilişkin de Suçladınız YSKyı. Ulan burası Muz Cumhuriyeti mi? Efendim ülkenin seçimini çalmışlar. Hadi ispat et. dedi.