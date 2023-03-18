Altılı koalisyonda Kılıçdaroğlunun adaylığının açıklanmasının ardından, Kılıçdaroğlu HDPyi ziyaret kararı aldı. HDPnin de Kılıçdaroğlunun adaylığından memnun olduğu bilinirken, hafızalara belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşa verilen HDP desteği geldi. İmamoğlunun HDP destekleriyle belediye seçimlerini kazanmasına ilişkin konuşan Eski HDPli Altan Tan adeta İmamoğluyla dalga geçti. Tan yaptığı açıklamada İmamoğluna gülüyorum kendisi kazandı zannediyor ifadelerini kullandı. İşte detaylar...