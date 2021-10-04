Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan A Haber'de yeni anayasa açıklaması: İlk 4 maddeye dokunmak mümkün değildir / 04.10.21

AHaber

Yeni anayasa çalışmaları gündemde. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın son açıklamaları ise çarpıtılarak servis edildi. Kahraman, bu çarpıtma haberlere A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. Kahraman, "Burada bir kasıt var. Anayasa maddesi hangisi değişsin diye müzakere yok. Yeni bir anayasa yapılması var." ifadelerini kullandı.