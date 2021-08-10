Evlat nöbetindeki acılı baba CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle seslendi: Şehit ailesinin evine neden gidemiyor? / 10.08.21

AHaber

Diyarbakır'da ailelerin evlat direnişi 708 gündür devam ediyor. Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen anne ve babalar HDP il başkanlığının önündeki çadırda oturma eylemlerini sürdürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı. 6 yıldır oğlundan haber alamayan Süleyman Aydın, kendilerine sahip çıkmayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aydın, "Tek bir şehit ailesinin evine gidebiliyor mu? Gidemiyor. Neden gidemiyor? HDP'ye destek veriyor. HDP'ye destek veren PKK'ya destek vermiş oluyor." ifadelerini kullandı.