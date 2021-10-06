Facebook WhatsApp ve Instagram çöktükten sonra ne oldu? Veri hırsızlığı mı yapılıyor? Bilgiler kimlere pazarlanıyor? / 05.10.21

AHaber

Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın aynı anda çökmesi dünyayı şoke etti. 7 saatlik erişim engelinin ardından uzmanlar veri hırsızlığına dikkat çekti. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı veri hırsızlığı iddiaları üzerine Facebook, WhatsApp ve Instagram'a tepki gösterdi. Söz konusu platformlara yıl içerisinde birçok kez erişim engeli yaşandı ve ardından veri hırsızlığı iddiaları gündeme geldi. A Haber canlı yayınına bağlanan Dijital İletişim Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın çökmesinin perde arkasını değerlendirdi.