Fahiş fiyatlara karşı harekete geçildi! İşte Tarım Kredi’nin yeni yol haritası / 05.10.21

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Fahiş fiyatlar mücadelede son dakika haberleri: 5 yıllık hedef doğrultusunda ülke çapında açılacak 'KoopgrosS'larla market ve ürün sayısı artırılacak 'KoopmarkeT' formatıyla mahalle bakkalları ve küçük marketlere bayilik verilecek 'KoopgeL' ve 'KoopsanaL' ile hemen teslim ve sipariş seçenekleriyle online satış yapılacak. Ayrıca edinilen son dakika haberine göre fahiş fiyatçı zincir marketleri asıl üzecek darbe ise 2022 yılında gelecek.