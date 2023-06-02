Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyelerini istifa ettirerek yeni kurultay için hazırlıklara başladı. CHP fondaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin konuşurken Kılıçdaroğlunun Ekim ayındaki kurultayda aday olacağını ve seçilmesinin kesin olduğunu vurguladı. Diğer yandan Portakal, İmamoğlunun 2024 yılındaki yerel seçimlerde İstanbuldan aday gösterileceğini de ifade etti. Portakal muhafeletin İBB Meclisinde çoğunluğu sağlaması durumunda ise İmamoğlunun CHP Genel Başkanlığına geçeceğini belirtti. İşte detaylar... .