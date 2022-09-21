FED, faizi 75 baz puan artırdı. Böylece, politika faizi yüzde 3-3,25 aralığına yükseldi. FED, art arda 5. kez artışmış oldu. Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman, karara ilişkin A Haberde şu değerlendirmeleri yaptı: FED, uzunca bir süredir kendisine yönelen eleştirilerin önünü kesmekte kararlı. Finans dünyasının önemli isimleri, FEDi direksiyon başında uyumakla itham etmişti. FED Başkanı, ufukta bir enflasyon tehlikesi olmadığını iddia etmişti. 8lerin üzerine çıkan yüzde 9ları çıkan enflasyon görüldüğünde hemen çark ettiler. Kasım ve aralık aylarında, artış bekleniyor. Ekim ayı pas geçiliyor. Kasım ayında en az 50 baz puanlık bir artış yapılması yönünde. Seneyi 5 civarında bir faizle bırakmak istiyorlar. FEDin bu hareketi, enflasyonla mücadele ederken resesyonla karşı karşıya kalabilir.