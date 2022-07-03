FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ağır hasta! Gülen'in son hali /03.07.2022

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Gülenin ağır hasta olduğunu söyleyen Karaman, teröristbaşının 1,5 aydır ses kaydı veya video paylaşımında bulunmadığının da altını çizdi. Karaman, Gülenin ölmesi sonrasında örgütün yapılanmasına ilişkin ise 40 yıldır süregelen bir yapı bu. Onun yerine kimin geleceği de bellidir. Paranın başında kimin olduğu da belli. ifadelerini kullandı.