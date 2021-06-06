FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in itiraf oyunu ortaya çıktı! Tecavüz detayına dikkat / 06.06.21

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen “mahrem” konuları anlatmadan etkin pişmanlık yasasından faydalanmaya çalıştı. Selahaddin Gülen, FETÖ konusunda uzman polislerin taktiksel itirafçı raporuyla tutuklandı. Aynı zamanda Erzurumda 2007de babası ve kardeşi ile birlikte 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayı nedeniyle de Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçundan aranan zanlı, tecavüz olayıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise Kızın akli dengesi yerinde değildi diyerek inkara sarıldı.