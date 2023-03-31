FETÖcü hesaplar, Emine Erdoğanın BM Genel Kurulu öncesi 29 Mart günü kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu ile Central Parka yürüyüşe gitmesini, Emine Erdoğan, Chanel mağazasında alışveriş yaptı şeklinde gerçek dışı iddialarla paylaştı. FETÖcülerin paylaştığı görüntülerde de Emine Erdoğanın Central Parka girdiği açıkça görülüyor. Emine Erdoğanı Central Parkta gören Türk vatandaşları da, kendisiyle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Yaşanan olayın detaylarını A Haber ekibinden Haktan Uysal canlı yayında anlattı.