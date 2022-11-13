Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği kalleş darbe girişimine dair önemli açıklamalarda bulundu. O karanlık geceye kadar gelen süreçte yaşananlar ve sonrasında olanları anlatan Bozdağ, “FETÖ ile mücadelede belini kıran en önemli şey 12 Ekim 2014te yapılan HSK seçimidir” dedi. FETÖ ile mücadelede önemli bir vurgu yapan Bozdağ, Etrafta binbir kılığa giren bir yapı var. Bir tarafta Atatürkçü diğer tarafta muhafazakar gözüküyor, bambaşka bir kimlikle gözüküyorlar. Devlet önceden kriminal gözle hadiseye baksaydı, daha erken çözüldü. FETÖye terörist diyen ilk isim Tayyip Beydir. Terör örgütü diyen başka bir parti var mı? ifadelerine yer verdi.