Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, temaslarda bulunmak üzere Ankaraya geldi. Abbas ve beraberindeki heyeti Ankaraya getiren uçak, saat 15.30da Esenboğa Havalimanına indi. Erdoğan ve Mahmud Abbasın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. İki lider görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Filistin davasına olan desteklerinin süreceğini belirtirken, İsrail ile olan ilişkilerin Filistine verilen desteği etkileyemeyeceğinin altını çizdi. İşte detaylar...