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"Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç" /08.10.2023

"Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç" /08.10.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
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"Filistin Devleti artık ertelenemez bir ihtiyaç" /08.10.2023

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İsrail-Gazze hattında bu gece ne olacak? 07.10.2023

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