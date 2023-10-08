Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköydeki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi açılış töreninde hitap etti. Başkan Erdoğan, 2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Afganistandaki depremde vefat eden kardeşlerimize Allahtan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm imkanlarımızla yanlarındayız. Yardım malzemelerini süratle ulaştırılması için talimat verdik. şeklinde konuştu. Yeniden artan İsrail-Filistin çatışmasına değinen Başkan Erdoğan “1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Kudüs olan bir Filistin Devletinin hayata geçirilmesi artık ertelenemez bir ihtiyaçtır. Orta Doğuya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulmasıyla mümkündür.” mesajını verdi.