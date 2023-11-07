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Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler... /07.11.2023

Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler... /07.11.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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01

Filistinlileri kendi evlerinde hapsettiler... /07.11.2023

A Haber 02:17
02

Nazilerin yaptığını Netanyahu yapıyor /07.11.2023

A Haber 00:00
03

Hamas İsrail güçlerini püskürtüyor mu?

A Haber 2:33:34
04

ABD Ortadoğu’da neden savaş istiyor? 05.11.2023

A Haber 2:40:23
05

Türkiye'den İsrail'e Gazze tepkisi /04.11.2023

A Haber 01:57
06

İsrail tankları nasıl imha ediliyor?

A Haber 2:08:04
07

Öğrenciye 12 taksitle telefon! /03.11.2023

A Haber 22:44
08

Hedef Gazze’yi ikiye ayırmak mı?

A Haber 2:10:55
09

İsrail’i Gazze sokaklarında ne bekliyor?

A Haber 2:27:49
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