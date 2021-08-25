Firar eden FETÖ’cülere Yunanistan’dan yardım! Tekneleri bozulan vatan hainleri sığınma talep etti / 25.08.21

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8 FETÖ'cü, Türkiye'den kaçmak için 14 metre uzunluğunda yelkenli tekne ile yola çıktı. Tekneleri arıza yapan teröristlere Yunan Sahil Güvenliği sahip çıktı. Girit Adası’na tahliye edilen 8 FETÖ'cü teröristin aralarında eski bir polis memurunun da olduğu bildirildi. FETÖ’cülerin kimlikleri ise açıklanmadı. FETÖ'cülere kuçak açan Yunanistan geçtiğimiz günlerde, Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan mültecilere ateş açtı. Pakistan uyruklu 2 göçmen ayağından yaralandı.