İngiltere Başbakanı Liz Truss’ın vergi indirimini ön gören yeni ekonomi programını açıklamasının ardından sterlin dolar karşısında rekor düşüş gösterdi. Bu durum ülkede ekonomik krizin yaşanabileceğini ön görmekte. Hal böyleyken muhalif vekiller Liz Truss’ın İngiltere’nin ekonomik güvenilirliğini baltaladığını ifade ederek harekete geçtiler. Muhafazakar parti içinde 1922 Komitesi’ne 100’dan fazla kişi başbakanın görevi yerine getiremediğini ve memnuniyetsizliğini dile getiren mektuplar ulaştırıldı. Önümüzdeki günlerde Liz Truss’a daha sert darbelerin gelmesi beklenmekte. Bu yaşananlar İngiltere Başbakanı Liz Trussa darbe mi? sorusunu akıllara getirdi. A Haber muhabiri Alpaslan Düven İngiltere’yi çalkalayan iddianın detaylarını canlı yayında anlattı.