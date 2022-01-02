FOX TV'de "satanizm ve paganizm" propagandası! /02.01.2022

ABD merkezli yayın kuruluşu FOX TVde Türk toplumunun manevi ve milli değerlerini hedef almayı sürdürüyor. Son olarak FOX Tvde ekranlara gelen Maske Kimsin Sen? programı bardağı taşıran son damla oldu. Satanizm ve paganizm içerikli yayın gençlerin ve çocukların zihinlerini hedef aldı. Bu önemli meseleyi A Haberde yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yorumlayan Avukat Abdullah Kiştin, Küreselleşen dünyada, yeni bir din anlayışını topluma empoze etmeye yönelik projelerden bir tanesi dedi. Kiştin, devletin ve RTÜKün yapması gerekenleri tek tek açıkladı.