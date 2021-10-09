Ara
Ara
7/24 Dinle AHaber Fransız siyasetçiden Emmanuel Macron'a sert tepki: Sen kimsin? | Macron neden Cezayir’i hedef aldı? / 08.10.21
AHaber

Fransız siyasetçiden Emmanuel Macron'a sert tepki: Sen kimsin? | Macron neden Cezayir’i hedef aldı? / 08.10.21

AHaber

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı?" dedi. O sözler, iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Peki yaşananları nasıl yorumlamak gerekiyor? Türkiye'de yaşayan Cezayir asıllı Fransız siyasetçi Mourad Ghazli, A Haber'e konuştu. Ghazli, Macron'u sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ghazli, "Türkiye yukarı doğru çıkarken Fransa aşağıya doğru gidiyor." ifadelerini kullandı. İşte Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul'un özel röportajı...
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x