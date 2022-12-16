Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemdeki İmamoğlu davasına ilişkin TBMMde yaptığı açıklamada, Kendine güvenenleri, herhangi bir bahaneye sarılmadan delikanlıca Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edip meydana çıkmaya çağırıyoruz dedi. Oktay, Bizim bir yargı kararı hakkında beyanda bulunmamız mümkün değildir. Yargısal süreçler devam etmektedir. Yani karar henüz kesinleşmemiştir. diye konuştu. Yaşananların arkasında siyasi akıl aramanın siyasal akılsızlığın ta kendisi olduğunu vurgulayan Oktay, Muhalefetin kendi içindeki kavgasına, bu mahkeme kararının alet edilmesi trajikomik bir görüntüdür. ifadelerini kullandı.