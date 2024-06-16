A Haber’de 14 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan AKLIN YOLU programında; “ G7 kulislerinde neler konuşuldu?, Meloni Macrondan nefret mi ediyor?, Samimi sarılma Meloniyi rahatsız etti, Avrupa seçimleri G7ye nasıl yansıdı?, Zirvedeki 7 liderin 6sı kaybediyor, G7 liderlerinden hangileri gidici?, İsrail-Lübnan sınırı yanıyor, İsrail-Lübnan sınırında ne yaşanıyor?, İsrailin odağı kuzeye mi kayacak?, Yıl 2006: İsrail-Lübnan savaşından ne oldu?, İsrailin kabusu olan cephe: Lübnan, Hizbullah İsraili nasıl püskürtmüştü?, Hizbullah İsraile karşı ne yapıyor?, Gazzedeki savaş dalga dalga yayılır mı?, İsrailin Lübnanı işgal planı ne?” sorularına yanıt arandı.