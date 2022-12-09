Rus enerji şirketi Gazpromun Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, şirketin CEOsu Alexey Miller, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbulda bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, Rus gazının Türkiyeye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiyede gaz merkezi oluşturma olasılıklarını ele aldı. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, görüşmeye ilişkin detayları, Önemli bir görüşme. Rus enerji şirketinin başkanı demek, Türkiyede kurulacak enerji merkezinin ete kemiğe büründüğü anlamına geliyor. diyerek aktardı.