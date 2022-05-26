Gaziantep saldırısı ne anlama geliyor? /26.05.2022

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün giriş kapısı önünde 32 yaşındaki Ümit Koçyiğit tarafından gerçekleştirilen saldırı nedeniyle bölgede hareketli dakikalar yaşandı. Üzerimde bomba var diyerek saldırıya geçtiği iddia edilen şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Zanlın herhangi bir terör örgütü üyesi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak 2016 yılında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenip 3 polis memuru şehit edilmesi akıllarda bazı soru işaretleri uyandırdı. Yaşanan son saldırı girişimiyle birlikte bölgenin neden ve kimler tarafından hedef haline getirildiği tartışma konusu oldu. Gaziantep Üniversitesi Doç. Dr. Mesut Şöhret, A Haber canlı yayınında saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.