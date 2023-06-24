Geçtiğimiz dönemlerde CHPden 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 15 gün önce partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası Değişim ve Adalet yürüyüşü başlatacağını ilan ederek Boludan Ankaraya yürüyeceğini söyleyen Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlunu yerden yere vurdu. Özcan, Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum dedi. Öte yandan usta kalem Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, A Haberde Özcanın Kılıçdaroğluna karşı isyan bayrağı açmasını çok çarpıcı bir dille yorumladı. Genç, “FETÖ’yü son 25 günde mi gördü? Sen suç ortağısın! Türkiye uçurumdan döndü” dedi.