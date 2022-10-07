Ankara-Atina hattında gerginliğin sürdüğü bir ortamda ABD uçak gemisi George H. W. Bush, Girit Adasına yanaştı. Yunan medyasında ayrıca, uçak gemisinin Türk-Yunan ilişkilerinin gergin seyrettiği bir dönemde Girit Adasına gelmesinin sembolik anlam taşıdığı yorumları yapıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Çekya’nın başkenti Prag’da Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Esadla görüşecek misin? sorusuna Başkan Erdoğan, Şu an itibarıyla böyle bir şey söz konusu değil ama mümkün değil gibi bir ifadeyi kullanamam. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde Suriyenin başkanıyla da görüşme yoluna gidebiliriz. dedi. Peki geminin Girit Adasına gelmesi ne anlama geliyor? Esad ile temas olur mu? Suriye ile temas çözüm olur mu? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.