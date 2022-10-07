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7/24 Dinle A Haber Girit Adası'na Amerikan uçak gemisi neden geldi? Esad ile temas olur mu? Türkiye'nin planı ne? / 07.10.22
Girit Adası'na Amerikan uçak gemisi neden geldi? Esad ile temas olur mu? Türkiye'nin planı ne? / 07.10.22

Girit Adası'na Amerikan uçak gemisi neden geldi? Esad ile temas olur mu? Türkiye'nin planı ne? / 07.10.22

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Girit Adası'na Amerikan uçak gemisi neden geldi? Esad ile temas olur mu? Türkiye'nin planı ne? / 07.10.22

A Haber 04:29
02

Savaş yeni mi başlıyor? Rusya'nın ilhak adımına ABD ve Avrupa neler yapabilir? / 01.10.22

A Haber 03:33
03

EYT formüle ilişkin detaylar neler? EYT kimleri kapsayacak? EYT’den kaç kişi faydalanacak? / 06.10.22

A Haber 03:44
04

Sözleşmeli kadroya nasıl geçecek? 90 bin taşeron nasıl kadroya alınacak? / 06.10.22

A Haber 03:13
05

Arka Plan

A Haber 2:35:33
06

Başkan Erdoğan'a Prag'da soru yağmuru /06.10.2022

A Haber 50:17
07

Can Ataklı'dan İmamoğlu ve Yavaş'a salvolar /06.10.2022

A Haber 01:39
08

Erdoğan'dan Sorosçu gazeteciye okkalı yanıt /06.10.2022

A Haber 02:13
09

RFS - Başakşehir maçı detaylar /06.10.2022

A Haber 01:17
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