Gram altın 500 TL'nin üstünü görür mü?

Gram altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı 500 TLnin üstünü görür mü? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın piyasasında neler yaşanıyor? Altın ne kadar olur? Altın düşecek mi?, Altın yükselecek mi? sorularına Stratejist Cüneyt Paksoydan çarpıcı tahminler geldi. A Para canlı yayınına katılan Cüneyt Paksoy, grafik üzerinde altın piyasalarında yaşanabilecekler hakkında konuştu. Paksoy, ons ve gram altın fiyatları ile ilgili çok önemli noktalara değindi. İşte altında yaşanabilecek muhtemel durumlar... Son dakika ekonomi haberi